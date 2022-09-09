Курганских военных поздравили с праздником в преддверии Дня танкиста

Возле Курганмашзавода сегодня, 9 сентября, прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвящённой главному конструктору Курганмашзавода в 1974-1989 годах, а также создателю БМП-3 Александру Александровичу Благонравову. Ветераны боевых действий вспомнили свою службу и те самые БМП – машины неоднократно спасали жизни солдат.

«В преддверии Дня танкиста я хотел бы поздравить наше предприятие, наше достояние. Александр Александрович – настоящая легенда. Он полжизни отдал заводу», - отметил заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов.

Ветеран боевых действий Афганистана Владимир Рожков служил в 1988-1989 году на БМП-1. «В простонародье «копейкой» её называли – первая же. От второй отличается пушкой. Рулёвое управление то же. Я окончил школу механизации со вторым классом, с железом вожусь с детства, с техникой на «ты». Я горжусь, что служил механиком-водителем БМП. Я бы и сейчас проехал, навык не собирается. Там гидравлика, разгоняется машина до 80 километров, хоть и весит 13 тонн. Идёт плавнее, чем Жигули. Когда пришёл на службу, был рад - там наши, Курганские машины. Там и тушёнка была от Курганского мясокомбината, и сгущёнка из Шадринска. Всё своё, родное», - поделился ностальгическими воспоминаниями Владимир Рожков.

На мероприятии ветераны были в своей форме, с наградами. Александр Кузнецов служил в Группе советских войск в Германии, в городе Эберсвальде в 81-й гвардейском мотострелковом Петроковском дважды Краснознамённом орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полку. Ветеран служил с 1973 по 1975 год. Александр Кузнецов рассказал о своей службе: «В учебке было тяжеловато. Но мы люди деревенские, ездили на тракторах, даже побывали на уборочных машинах. И водили, и стреляли. У нас как раз был набор специалистов машины пехоты. Я был командиром отделения БМП. Помню, к нам как-то приехал Мелитон Варламович Кантария. Его внук служил в первой роте, я во второй. Мы с ним встречались. Вышел я с учений сержантом, старшиной роты. А во времена Афгана я прошёл переподготовку в итоге на старшего лейтенанта запаса».

Каждый из выступающих знал Александра Благонравова лично, либо слышал о нём от знакомых. Подполковник запаса пограничных войск, ветеран военной службы в Афганистане, участник контртеррористической операции в Чечне, председатель организации «Единство» пограничников Зауралья и военнослужащих Российской армии, служивших на территории республики Таджикистан, один из инициаторов письма по увековечиванию памяти Александра Благонравова Сергей Кильдеркин также поделился воспоминаниями об этом великом человеке: «Я с ним познакомился в 15 году. Он – человек-легенда. Я до сих пор помню его слова: «Любое дело надо доводить до конца». Он неоднократно бывал в Афганистане. На одном из совещаний встал командир полка и сказал: «Мне бы хотелось посмотреть, кто создатель вот этой боевой машины пехоты. Этот полковник высказал слова благодарности. Я как-то спросил его: «Александр Александрович, а у вас удостоверение ветерана есть?» . А он: «А зачем мне, Сергей Александрович?». Он скромный, удивительный человек».

Простые в общении, но очень сильные духом – именно такие военные у нас, в России. Настоящие патриоты, они готовы были отдать жизни во благо Родины. И этим можно только гордиться.

Анастасия Пережегина. Фото Николая Пушилина.

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