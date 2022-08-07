Курганских застройщиков пригласили приобрести земли под комплексную застройку индивидуальных домов

Способ комплексной застройки территорий – особо привлекательный для потенциальных покупателей индивидуального жилья. Уже проложены инженерные сети, налажена инфраструктура, рядом есть школы, детские сады и магазины. Многие грезят своим участком, домом с личным двором, баней и огородом. Обычному человеку не хочется вникать в вопросы стройки и заниматься ей самостоятельно. Он готов купить уже готовый хороший дом в населённом пункте.

Помочь воплотить мечту зауральцев курганским застройщикам предлагает АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация по ул. Бурова-Петрова, 112, Курган. Телефоны для справок : 8 (3522) 43-67-00, +7 (912) 5201211, сайт.

Для стройки предлагаются две территории: в с. Колесниково Кетовского района и в городе Шадринск.

Село Колесниково находится в 21 километре от Кургана, поэтому отлично подойдёт для проживания тем, кто работает в городе, но жить хочет вдали от суеты. В градостроительном плане предусмотрено развитие инфраструктуры и дорог.

Шадринск – это развивающий самобытный город, который отличается спокойствием и уютом. В градостроительном плане, где будет располагаться жильё, предусмотрена строительство школы, садика и подъездных дорог.

Спешите приобрести участки по выгодным условиям и построить чью-то мечту!

По информации департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

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