Курганских журналистов научили варить фигурное мыло

Молодые россияне от 14 лет до 21 года имеют возможность сходить на различные культурные мероприятия, используя «культурные деньги», которые переведены на их именные «Пушкинские карты».

Сейчас в афише Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова 16 интерактивов, посетить которые старшеклассники и студенты могут благодаря «Пушкинской карте». Это мастер-классы, квесты, кураторские экскурсии, литературные программы и многое другое. Об успехах библиотеки и ее проектах курганским журналистам рассказала директор Юговки Наталья Катайцева: «Пушкинская карта» — замечательный проект, задуманный для популяризации среди школьников и студентов основных национальных ценностей, культурного достояния. Ориентирован он был на тех, кто оказывает платные услуги, это музеи, театры и концертные залы. Постепенно поле действия «Пушкинской карты» стало расширяться, и наша библиотека была одной из первых в стране, которая начала работать по этой карте. Здесь возник вопрос, ведь библиотека — это то учреждение, которое предоставляет основные услуги бесплатно. К платным услугам относятся концерты, спектакли, различные проекты артистов, мастер-классы, которые проводятся для всех групп населения - от дошкольников до пенсионеров».

Директор библиотеки рассказала, что перечень таких мероприятий был значительно увеличен, были добавлены те, которые наиболее востребованы этой возрастной группой.

«Сейчас мы позиционируем библиотеку как мультикультурный центр, а не как пункт выдачи книг. Мастер-классы затратны, ведь это материал. Но библиотека подошла к этому творчески и внесла свой элемент. Это ведь не просто изготовление свечи или мыла, это и процесс объяснения на экране, мы же научная библиотека. Подбирается и определенная литература для дальнейшего совершенствования в мастерстве. Кроме мастер-классов, мы организуем проекты, связанные с уникальными авторами. Который год пользуется популярностью проект «ФМ Достоевский» и проект по Булгакову, которые проводятся в интерактивной форме. Они востребованы и старшеклассниками, и студентами, а мы получаем положительные отзывы. В этом году мы отметили 20 лет музею книги, который создан на базе спецхрана библиотеки, где хранятся самые миниатюрные и самые редкие, уникальные книги, не предназначенные для общего пользования. Но по проекту «Пушкинская карта» у нас подготовлены в музее авторские экскурсии», - объяснила Наталья Катайцева.

Стоимость таких мероприятий не высока. О том, как выбираются и разрабатываются новые интерактивные проекты, рассказа заместитель директора библиотеки Мария Колчеданцева:

«Когда обговариваем новый проект, мы ориентируемся на запрос населения. Пушкинская карта у кого на руках? У молодежи, а чем она интересуется? Мы активно мониторим соцсети, смотрим, что делают другие учреждения и чего в других учреждениях культуры нет. То есть, мониторим рынок, затем смотрим свои собственные способности, далее разрабатываем программу, ищем, где заказать необходимые компоненты, разрабатываем методические указания и сценарий».

После этого для курганских журналистов был проведен мастер-класс «Фигурное мыло», где они познакомились с историей мыловарения. Специалисты Юговки Оксана Корилова и Алена Новгородова рассказали, когда появилось мыло, какие бывают его разновидности, с чего начиналось мыловарение. А затем наступила самая интересная часть – изготовление фигурного мыла.

Когда была взята мыльная основа, выбраны форма, цвет, добавлены блестки и ароматизаторы, заготовки были отправлены в микроволновую печь, а затем в холодильник. Уже через полчаса все журналисты выходили из библиотеки с кусочком уникального авторского мыла собственного производства.

Полный список мероприятий, на которые можно сходить по «Пушкинской карте», выложен на сайте Юговки.

Василий Малухин. Фото автора.

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