Курганским аграриям подсказали, где кадры куются

Ректор Курганского государственного университета Надежда Дубив призвала аграриев теснее сотрудничать с Курганской государственной сельскохозяйственной академией им. Т.С. Мальцева (недавно она стала филиалом КГУ). Призыв прозвучал на церемонии открытия Агротехнического форума в Зауралье «Посевная-2023», который прошел в стенах сельхозакадемии.

- Сегодня в КГСХА обучаются чуть более 2000 студентов. Это мало. Вы все заинтересованы в развитии своих сельхозпредприятий. Для этого нужны кадры. Они выращиваются здесь. Добро пожаловать в Курганскую сельхозакадемию! – пригласила аграриев к сотрудничеству Надежда Дубив.

По ее мнению, сотрудничество может развиваться в нескольких направлениях. Это целевая подготовка специалистов, переобучение работников сельхозпредприятий, курсы повышения квалификации и так далее.

- Инфраструктура академии нуждается в развитии. Большое спасибо тем, кто уже помогает нам! Но ждем новых партнеров, - заявила ректор КГУ.

Напомним, в прошлом году по сравнению с 2021 годом производство сельхозпродукции в Зауралье увеличилось в 1,4 раза. Аграрии собрали свыше 2,5 млн тонн зерновых и масличных культур – такое произошло впервые за 11 лет. По производству зерна в расчете на душу населения Курганская область входит в десятку лучших регионов России.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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