Курганским аграриям поставили задачи на посевную-2023

В селе Глядянское Притобольного округа сегодня, 23 марта, прошло заключительное агрономическое совещание для местных сельхозтоваропроизводителей. В ходе него были подведены итоги и поставлены задачи на посевную кампанию 2023 года.

Однако основное внимание на совещании было уделено пожарной безопасности накануне пожароопасного периода. Для аграриев специально разработали памятку, где расписаны меры ответственности виновных за возгорания на полях.

«Мы неустанно напоминаем аграриям и населению, о том, что запрещено сжигать мусор и сухую растительность, стерню, солому и поживные остатки. В случае подтверждения сельхозпалов на землях сельхозназначения к нарушителям будут применены жесткие меры - предприятие не сможет получить государственную поддержку, а в случае ее получения и возникновения подобного инцидента должно будет вернуть ее в полном объеме», - предупредил сельхозтоваропроизводителей директор департамента АПК Павел Кощеев.

Предпринимателям еще раз объяснили, что вместо небезопасных сельхозпалов должно внедряться современное органическое земледелие. В этом случае пожнивные остатки используются в качестве мульчи, сохраняющей влагу и предотвращающей эрозии почв.

В настоящее время существуют альтернативные способы использования пожнивных остатков. Современная практика предполагает минимальную или «нулевую» обработку земли и использование для нового посева как раз мульчи из растительных остатков.

Фото департамента АПК Курганской области.