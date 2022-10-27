Курганским аграриям возместят часть затрат на производство зерновых

Департамент АПК Курганской области ведет прием документов от сельхозтоваропроизводителей на возмещение части затрат на производство зерновых. Об этом в ходе прямого эфира, организованного региональным правительством в социальной сети «ВКонтакте», рассказал директор Департамента АПК Курганской области Павел Кощеев.

- В этом году наши аграрии собрали рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур — 2 млн 270 тыс. тонн. В связи с хорошим урожаем и в других регионах рыночные цены на зерно несколько снизились. Поэтому мы готовы возместить аграриям часть затрат на производство и реализацию зерновых. Прием документов в настоящий момент ведет наш департамент, - сообщил Павел Кощеев.

Заявки на получение помощи уже подали порядка 180 зауральских хозяйств. В ближайшее время им будут переданы средства, поступившие в регион из федерального бюджета. Следующий транш поступит в Курганскую область в первой декаде ноября. Региональный бюджет участвует в этом процессе на условиях софинансирования.

- Объемы господдержки не снижаются. Напротив, по ряду направлений они в следующем году будут увеличены. Подробнее о них можно узнать на сайте Департамента АПК Курганской области (http://dsh.kurganobl.ru). Мы со своей стороны готовы проконсультировать аграриев и помочь им оформить заявки, - предложил Павел Кощеев.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.