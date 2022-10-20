Курганским автоперевозчикам запретили повышать цены за проезд в общественном транспорте

Курганские автоперевозчики не смогут повышать цены на проезд в общественном транспорте Более того, областной департамент государственного регулирования цен и тарифов установил предельно максимальный тариф на перевозки пассажиров в Курган в 30 рублей.

«Установить предельно максимальный тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутом регулярных перевозок в границах муниципального образования города Кургана в размере 30 рублей за одну поездку», - говорится в постановлении профильного департамента, имеющегося в редакции.

Напомним, СМИ сообщали, что один из перевозчиков анонсировал намерение повысить цены на проезд до 32 рублей, что соответственно могло вызвать недовольство горожан.

Напомним, 8 октября глава города Елена Ситникова собирала согласительную комиссию, пригласив на нее перевозчика. По ее итогам перевозчик решил стоимость проезда не повышать.

«Модернизация системы общественного транспорта и регулируемый тариф, который мы планируем ввести в Кургане с 2023 года, позволят избежать подобных случаев [произвольное повышение цен автоперезовки]», - заявила глава Кургана.

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