Курганским бизнесменам подсказали, куда обратиться за господдержкой

Бизнесмены, которые желают открыть новое производство или расширить (либо модернизировать) имеющееся, могут рассчитывать на получение государственной поддержки. Об этом «Новому миру» сообщил директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев.

- Для этого предприниматели могут обратиться в наш департамент. Мы рассмотрим их бизнес-проект, поможем подобрать соответствующий критериям будущего производства земельный участок, подскажем, какие необходимо предоставить документы для получения мер государственной поддержки, - объяснил алгоритм собеседник нашего издания.

Напомним, что на сегодняшний день на территории Курганской области действует свыше 50 мер господдержки бизнеса. Они распространяются как на крупные промышленные предприятия, так и на малое и среднее предпринимательство. С помощью этих мер бизнесмены могут присоединить свои производства к инженерным коммуникациям (электричество, газ, вода, канализация), закупить необходимое оборудование, получить налоговые преференции, льготные микрозаймы (всего под 0,1% годовых) и многое другое.

- С полным спектром мер господдержки можно ознакомиться на Инвестиционном портале Курганской области. Также можно позвонить по единому многоканальному номеру 8-800-250-47-31 (звонок бесплатный) и получить подробную консультацию специалиста. Мы всегда на связи и всегда готовы помочь, - заявил директор Департамента экономического развития Курганской области.

Николай Волков.

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