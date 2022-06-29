Курганским бизнесменам предлагают красочно оформить прилегающую к офисам территорию

Курганские предприниматели могут красочно оформить прилегающую к своему офису территорию, поучаствовать в конкурсе и получить приз.

По информации Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли, творческие испытания продлятся по 22 июля 2022 года и пройдут в два этапа. Подать заявку можно до 15 июля 2022 года. Второй этап - объезд участников конкурса. Он запланирован с 16 по 20 июля 2022 года.

Номинации: «Лучшее оформление и благоустройство территории предприятия сетевой торговли», «Лучшее оформление и благоустройство территории предприятия несетевой торговли», «Лучшее оформление и благоустройство территории предприятия общественного питания», «Лучшее оформление и благоустройство территории торгового центра».

Для победы нужно выполнить несколько условий. Во-первых, это единый стиль оформления, во-вторых, масштабность оформления. Также приветствуется проявление творческой инициативы в оформлении объектов потребительского рынка и благоустройстве прилегающей к ней территории. Комиссия будет оценивать состояние озеленения, наличие цветочных клумб и ухоженных газонов, использование современного светового оформления. Обратят внимание члены комиссии и на содержание фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий в надлежащем состоянии, соблюдение условий доступности объекта потребительского рынка для маломобильных категорий граждан, а также наличие малых архитектурных форм, сообщили в пресс-службе администрации города. Подведение итогов, награждение победителей состоится 22 июля 2022 года.

Подробности можно узнать по телефону 42-84-81, добавочный 809.

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