Курганским детям рассказали об истории и символике цветов российского флага

«Наш российский триколор» - так называется акция, которую зауральские судебные приставы совместно с сотрудниками областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова организовали для детей накануне Дня государственного флага России. Праздник отмечается 22 августа.

Участники смогли узнать о символике цветов российского флага, правильном обращении с триколором, его применении, а также о других символах нашего государства. Дети посмотрели документальный фильм об истории флага из коллекции Президентской библиотеки, а судебные приставы рассказали об истории флага Службы, который неразрывно связан с главными государственными символами России. И только после этого им предложили поучаствовать в познавательном квизе. Однако сувениры и сладкие призы получили самые активные участники.

После образовательной части акция продолжилась на открытом воздухе. На площадке возле библиотеки судебные приставы организовали выставку современного вооружения и специальных средств, которые используются для защиты прав граждан. Дети разрешили фотографироваться в защитном обмундировании и общались с сотрудниками Службы.

Кроме того, специалисты бибилиотеки вместе с судебными приставами провели мастер-класс по изготовлению российского флага. Завершилась акция конкурсом «Мы рисуем триколор»: на асфальте цветными мелками дети изобразили целые композиции, центром которых стал российский флаг.

Специальное жюри выбрало победителей в различных номинациях и наградило их призами с символикой праздника – дети получили в подарок термокружки, блокноты и памятные сувениры.

«Дети и подростки в силу своего возраста не всегда придают значение таким датам в нашем календаре, не всегда охотно воспринимают и запоминают информацию о главных символах своей родной страны», - предположил врио руководителя УФССП России по Курганской области Дмитрий Леонов. Поэтому рассказать об истории флага, о связи триколора с символами других важных государственных ведомств мы решили в игровой и доступной форме, - утверждает он.