Курганским детям рассказали об ответственности за действия в интернете

14 февраля объявлен в Курганской области Днем действий «Безопасный интернет». Воспитанники областного лицея-интерната для одаренных детей узнали о правилах поведения в сети, а также об уголовной и административной ответственности за их нарушения.

«Мы показываем ребятам, что они могут сделать для своих близких, взрослых родственников, потому что дети уже разбираются в интернете, умеют в нем работать, а взрослое поколение порой нет. В новостях мы постоянно слышим о случаях, когда взрослые переводят мошенникам деньги. Мы показываем ресурсы, где в доходчивой форме разъясняются основы работы в интернете», - рассказал инженер-программист Алексей Водяной.

Для таких бесед используется два ресурса: это всероссийский «Цифровой ликбез» с огромным количеством видеоматериалов — кратких роликов с различными ситуациями и методическая копилка областного Центра помощи детям, направленная на помощь взрослому населению и педагогам, чтобы они знали, как правильно понимать то или иное поведение у ребенка и знать, чем он интересуется в интернете.

На занятие пришли дети из 8-х классов и старшеклассники. Они уже многое знают о безопасности в интеренете, на занятии подобная информация для них актуализируется.

«Я общаюсь в мессенджерах, таких как «ВК», WhatsUp, Telegram.Также информационными сайтами, такими как YouTube, Википедия. Это помогает при учебе, а можно использовать как развлечение, дополнить информацию для себя, что-то новое узнать. Я знаю о безопасности, это элементарные правила: не заходить на сторонние сайты, а только на официальные, проверенные; создавать надежные пароли и логины, запоминать их. Безопасность — это всегда хорошо, это оберегает и защищает», - рассказал ученик 10 класса Даурен Насынбаев.

Одинадцатиклассник Дмитрий Михайлов учится в классе информационного профиля, интернетом пользуется с 6 лет:

«Меня интересует информация для моего обучения и моего развития. Это проверенные источники: «Википедия», «Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ», для подготовки к экзаменам. Соцсетями я пользуюсь активно, общаюсь со своими друзьями, родственниками. Я абсолютно везде использую двухуровневую аутентификацию, потому что она позволяет сохранить свои личные данные в безопасности. Я не советую оставлять сканы документов в своих соцсетях и в почте, создавать сложные пароли и хранить их на бумажных носителях».

Восьмиклассница Надежда Петрова тоже пользуется интернетом с самого детства:

«Чаще всего я интересуюсь контентом по учебе, я учусь в лицее, поэтому нам это важно. Нам много видеороликов скидывают для укрепления тем, посещаем различные платформы. Неизвестным людям отвечать не надо и сообщать об этом родителям. И не сообщать никому личную конфиденциальную информацию. Это я знаю, мне кажется, класса со 2-го».

Инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России по Кетовскому району, капитан полиции Мария Познякова рассказала ребятам, что уголовная ответственность за противоправные действия в интернете возникает с 14 лет, а административная — с 16. Привела названия статей и ряд примеров, произошедших в Кетовском округе.

«Ребенок должен понимать, что прежде чем что-то сделать, разместить ту или иную информацию, фотографии, изображения, они понимали, что за это можно понести ответственность. Такие общешкольные беседы мы проводим каждый месяц», - рассказала инспектор.

Эта работа с подрастающим поколением актуальна сегодня. Ребята должны понимать ответственность за свои поступки и то, что плохо защищенные личные данные могут использовать мошенники и злоумышленники.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.