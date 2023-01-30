Курганским экс-предпринимателям больше нравилось работать на себя, чем в найме

Более трети курганцев, сейчас работающих в найме, имеют опыт ведения собственного бизнеса. Из них у 27% бизнес есть в данный момент, а у 73% был в прошлом. Таковы результаты опроса среди 1982 респондентов в возрасте 25-55 лет, который провел Исследовательский центр портала «Зарплаты.ру».

По итогам исследования выяснилось, что большинство местных бизнесменов, перешедших в найм, вели бизнес в области услуг (18%), продаж (16%), розничной торговли (14%).

Более половины из опрошенных предпринимателей считают (60 %), что опыт работы в бизнесе помогает в текущей наёмной работе, у 34% он никак не влияет на текущую работу, а 6% бизнес-прошлое мешает работать в найме.

Самые распространенные причины недовольства наймом: низкая зарплата (49%), жесткий график работы (27%), неинтересные задачи (17%), не нравится руководитель (7%).

Из тех, кто закрыл свой бизнес, 39% планируют открыть его снова, 22% больше не хотят возвращаться в предприниматели, а 39% пока не знают, что с этим делать.

Самыми перспективными сферами для открытия нового бизнеса курганцы считают ИТ (27%), услуги (21%), рекламу, маркетинг и PR (10%) и только 9 процентов хотели бы что-то производить материально ощутимое.

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