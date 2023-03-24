Курганским фермерам выделят около 70 млн рублей на покупку техники и КРС

Фермер Дмитрий Литко из Притобольного округа, который решил заняться разведением КРС и уже приобрёл порядка 90 голов скота за пределами региона, получит дополнительную поддержку от правительства области.

«Вчера коллеги подвели итоги конкурсного отбора по программе семейных ферм. Дмитрий получит из бюджета на приобретение еще 250 голов КРС и новой техники 29,7 млн рублей. Даст новую жизнь разрушенному колхозу, а на собственные средства планирует построить новую модульную ферму», - написал в своём телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.

Всего по итогам отбора определили четырёх победителей на общую сумму более 69 млн рублей. ИП глава КФХ Сергей Григорьев получит грант на реализацию в Далматовском округе проекта по пчеловодству. Юрий Ахметов из Щучанского округа, как и Дмитрий, получит поддержку на КРС и технику. В Звериноголовском округе на средства гранта КФХ «Витафрут» возродит плодово-ягодный сад.

«В ближайшее время коллеги обещают подвести итоги по гранту Агростартап. На него уже поступило более 60 заявок», - сообщил глава региона.

С 27 марта объявят приём заявок от ЛПХ на субсидирование до 70% расходов приобретения животных за пределами региона.

«Поддержим всех, кто хочет и готов работать», - заявил Вадим Шумков.

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