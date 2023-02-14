Курганским IT-компаниям предлагают арендовать офис за 1 рубль

Молодые IT-компании, работающие в сфере информационных технологий не более трех лет, могут на конкурсной основе арендовать офис для работы по символической цене – 1 рубль за 1 кв. м. Помещения оборудованы необходимой для работы техникой и мебелью. Максимальный срок аренды – 3 года. Размер офисов от 12,5 до 35 кв. м. Они располагаются в здании Регионального делового центра по адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112а.

Заявки принимаются до 11:00 часов 20 февраля в структурном подразделении Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» «Бизнес-инкубатор» по адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112а, оф. 254. Конкурсная документация размещена на официальном сайте Фонда: мойбизнес45.рф/kd/kd-biko/. Льготной арендой офисов могут также воспользоваться предприниматели и самозанятые, осуществляющие свою деятельность в иных сферах. Стоимость аренды для них — от 200 рублей за кв. метр площади. Вопросы по телефону: 8 (800) 250-47-31, доб. 6.