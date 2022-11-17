Курганским коммунальщикам указали на необходимость своевременной уборки снега и сосулек

Директор Департамента ЖКХ администрации города Кургана Роман Медведев на встрече с представителями коммунальных организаций заострил внимание на уборке в зимний период.

Он подчеркнул, что управкомпаниям следует своевременно расчищать проезды, тротуары и подходы к подъезду, посыпать их противогололёдными материалами, следить за кровлей, своевременно расчищать их от снега и сосулек.

- В зимний период дворовая территория очищается до твердого покрытия, обрабатывается противогололедными материалами, весь собранный снег в обязательном порядке должен быть вывезен на снежную свалку, - напомнила начальник управления административной практики Наталья Алексеева.

За недобросовестную работу управляющие компании могут быть привлечены к административной ответственности, уточнили в пресс-службе администрации города. По информации исполняющего обязанности руководителя Госжилинспекции Курганской области Дмитрия Пысина, штрафы составляют от 50 до 100 тысяч рублей, и в случае, если управкомпания не будет реагировать, они будут налагаться не на юридическое лицо, а на руководителя. Также предусмотрена дисквалификация руководителей сроком на три года.