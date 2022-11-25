Курганским многодетным матерям выплатят 300 тысяч рублей

Многодетные мамы Курганской области, награждённые в этом году знаком отличия «Материнская слава», получат дополнительно по 300 тысяч рублей из регионального бюджета. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

«В прошлом году впервые в истории Курганской области приняли решение выплачивать мамам, получившим знак отличия "Материнская слава", дополнительно к установленной законом выплате от 25 до 100 тысяч рублей, ещё 300 000 рублей от регионального Правительства. Добрую традицию продолжим и в этом году».

В прошлом году по 300 тысяч рублей выплатили 34 жительницам региона. В этом году дополнительную выплату получат уже 66 мам.

Вадим Шумков отметил, что душевного тепла таким матерям точно не занимать. Он поблагодарил их за всё и пожелал мамам здоровья и постоянного ощущения полноты радости материнства.

Фото из телеграм-канала Вадима Шумкова

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