Курганским мобилизованным расскажут, как быть с долгами по кредитам

В четверг, 10 ноября, в Курганской области пройдет единый день приема мобилизованных и военнослужащих, не отбывших в части или находящихся в отпусках по вопросам, связанным с исполнительными производствами в отношении них, а также по возврату просроченной задолженности кредиторам. Консультировать будут сотрудники регионального управления судебных приставов. За консультациями также могут обратиться и родственники военнослужащих.

В ведомстве сообщили, что получить консультацию можно будет с 10 до 18 часов в любом подразделении службы судебных приставов в Кургане и в муниципалитетах области.

В Кургане прием будет осуществляться по адресам: улица Дзержинского, 54 а, улица К. Мяготина, 119, в районных центрах – по месту нахождения подразделений службы судебных приставов

Обязательное условие участия в приеме – наличие документа, удостоверяющего личность.

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