Курганским мужчинам к женскому дню предлагают приобрести букеты из мыла

Приближается Международный женский день. Многие мужчины «ломают голову» над тем, что подарить любимым.

Главное, конечно, внимание. Также ни для кого не секрет, что девушки любят цветы – в любом возрасте. И не важно, кем она вам приходится: мамой, супругой, подругой, сестрой, коллегой – получить букетик всегда приятно. Встает вопрос – какие цветы, какого сорта, какого цвета, где купить, да ещё и хочется же, чтобы они не завяли через пару дней.

Здесь на помощь мужчинам приходят мыловары. Хороший подарок – цветы из мыла. И простоят долго, и сделаны из натуральных компонентов. Грамотное сочетание натурального мыла, растительных и ароматических масел, а также экстрактов лекарственных трав и витаминов превращает такой букет в полный косметический комплекс с выраженным SPA-эффектом. Можно использовать как для украшения интерьера, так и непосредственно по назначению. А какой запах!

Курганские мыловары всегда готовы прислушаться к пожеланиям заказчика, делают все качественно, красиво и в короткие сроки. Цены тоже демократичные.

Приглашаем вас на Куйбышева, 36, в офис 303. Также специалисты мыловарения будут ждать вас в ТЦ «Пушкинский» 6, 7, 8 марта с 10 до 22:00 часов. Задать интересующие вопросы и сделать предзаказ можно по телефонам: 89195647404, 89924227439.

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