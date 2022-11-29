Курганским папам расскажут, как бороться с травлей детей в школе

Общественная организация «Союз Отцов» реализует федеральный антибуллинговый проект «Папы против травли», направленный на помощь родителям и педагогам в борьбе с проявлениями травли детей. Эксперты проекта приедут в Курган, чтобы встретиться с заинтересованными родителями, сообщает Молодежный портал Зауралья PROSPEKT45.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. «Папы против травли» — это про то, как развить у подростков эмпатию, взаимное уважение, позитивную коммуникацию, установки ответственного поведения в ситуации буллинга, гармонизацию межнациональных отношений. Про то, как создать среду в классе, нетерпимую к проявлению насилия и жестокости.

Проблема травли детей в школе достаточно актуальна. По данным НИУ ВШЭ, 60%-70% школьников сталкивались с буллингом, 70% школьников наблюдали травлю, 12% школьников участвовали в травле, 89% учителей были свидетелями буллинга. Часто педагоги чувствуют бессилие перед проблемой травли, недостаток специальных знаний и социально-психологических механизмов. Так же не знают, что делать в такой ситуации и родители.

Мероприятия проекта реализуются в 10 регионах России: проводятся занятия с мужчинами – квесты, лекции, интерактивные «уроки» от тренеров по безопасности. Задача – создать целую систему профилактики буллинга силами отцов. После обучения, по 3 папы из каждого региона войдут в антибуллинговую комиссию «Совет отцов» и будут в своих регионах рассматривать случаи травли в школе.

В Кургане встреча состоится 24 декабря в мультицентре «Смолин» по адресу ул. Куйбышева, 55. Начало – в 10:00. Регистрация обязательна по ссылке.

Основные темы, которые будут рассмотрены на встрече: что делать отцам, чтобы оградить детей от этого токсичного явления; чем помочь, если ребёнка уже травят; как держать коммуникацию с другими родителями и педагогами, чтобы не допустить буллинг.

Экспертами выступят представители Центра толерантности: Игорь Майнгардт и Анна Макарчук. Приглашаются на встречу отцы и те, кто ещё только готовится стать папой и хочет знать, как защищать своего ребёнка от травли.

Планируется, что пройдут обучение 500 педагогов, 15 тысяч родителей посетят антибуллинговые собрания, 75 000 детей примут участие в антибуллинговых мероприятиях, 500 отцов пройдут обучение. В рамках проекта будет снят короткометражный фильм и 10 социальных роликов.

Итоги проекта будут подведены на фестивале в Казани весной 2023 года.

Фото с сайта Молодежного портала Зауралья PROSPEKT45

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