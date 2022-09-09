Курганским педагогам предлагают книги в помощь

Совсем скоро ученики вернутся к учебникам, а учителя к разработкам планов уроков. В фонде областной библиотеки имени А. К. Югова собрано множество изданий для учителей, школьников и их родителей. Предлагаем познакомиться с серией книг, которые помогут учителю технологии при составлении заданий для школьников.

Декупаж. Искусство декора и украшения : подробные пошаговые инструкции.

Техника декупаж представляет собой особый вид аппликации, посредством которой на ставших уже привычными изделиях можно создать иллюзию изысканной росписи красками. В настоящем издании учитель сможет найти интересные факты из истории декупажа, подробное описание используемых инструментов и материалов, а также пошаговые инструкции по оформлению различных изделий в данной технике, сопровождаемые красочными иллюстрациями. Всё это превратит занятия декупажем в увлекательный творческий процесс, как для детей, так и для взрослых.

Волшебная изонить.

Изонить, или нитяная графика, – вид декоративно-прикладного искусства, которое зародилось в Англии ещё в XVII в. Эта техника привлекательна в первую очередь тем, что не требует специального оборудования и дорогих расходных материалов и даже маленький ребенок может изготовить красивую открытку, панно или любой другой сувенир практически с первого раза, без тренировки. Более же опытные мастера могут найти иное применение моделям, подробно описанным на страницах книги, – с их помощью можно украсить сумочку, шляпку, голенища сапожек, сделав их уникальными и неповторимыми, а также использовать как вариант художественной штопки при ремонте одежды из кожи. Нитяная графика открывает широкий простор для полета фантазии учителя и его учеников!

Чернова, Алла Геннадьевна. Искусство вышивки лентами

В книге предлагается описание технологии вышивания шёлковыми лентами – вида творчества, который в настоящее время ещё не получил широкого применения. На страницах издания читатель найдёт сведения об истории вышивания, композиционном построении орнаментов, цветовой гармонии, подборе материалов и инструментов. Подробное описание последовательности вышивания цветов, рисунки узоров и фотографий готовых изделий помогут учителю и его ученикам освоить новый, увлекательный и очень красивый способ вышивания лентами.

Давыдова, Юлия. Роспись по шёлку: платки, панно, палантины в технике «батик»

Эта книга расскажет об основных приёмах и техниках росписи ткани. Читатель узнает о современных красках и тканях для росписи, познакомится с инструментами и приспособлениями, которые помогут сделать этот процесс лёгким и увлекательным. Книга даёт основы декоративной композиции, знакомит с техникой узелкового батика (бандан), техникой холодного и горячего батика. Также рассказывается всё о трафаретной технике, свободной росписи, росписи ткани с помощью аэрографа, о дополнительных эффектах в росписи тканей, типичных ошибках и их устранении. В конце книги учитель сможет выбрать трафареты для росписи ткани его учениками.

Максимова, Маргарита Васильевна. «Лоскутные подушки и покрывала»

Техника лоскутного шитья позволяет создавать оригинальные по композиции и необыкновенные по цвету узоры. Авторы предлагают освоить "лоскутные" приёмы, самостоятельно выполнив комплекты декоративных интерьерных комплектов, следуя подробным рекомендациям. Читатели узнают о том, как обрабатывать изделия, создавать шаблоны и композиции из лоскутов ткани.

Подушки и покрывала, представленные в книге, просты в исполнении, а благодаря разнообразию техник появляется возможность для создания неповторимых творческих изделий, что позволяет рекомендовать издание учителю технологии, ученикам и их родителям.

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