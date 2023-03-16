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Курганским перевозчикам пообещали новые автобусы в сжатые сроки

Ульяновский автобусный завод задействует дополнительные ресурсы, чтобы выполнить заказ для Кургана.

16 марта, 2023 - 13:30

Представители Союза Транспортных организаций и перевозчиков региона посетили Ульяновский автобусный завод, на котором собирают автобус SIMAZ. Об этом сообщается на странице общественной организации перевозчиков Кургана "ВКонтакте".  Руководство предприятия показало как собирают автобусы, познакомило с особенностями сборки, и тем, как завод работает над улучшением качества машин.

В ходе переговоров нашим перевозчикам удалось договориться о сокращении сроков поставки автобусов. Директор Ульяновского предприятия заверил,что партия автобусов для Кургана является важнейшей, и для выполнения заказа будут задействованы дополнительные ресурсы. Представители курганских перевозчиков надеются, что в скором будущем жители города оценят качество и комфортабельность новых автобусов марки SIMAZ.

16 марта, 2023 - 13:30

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