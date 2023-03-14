Курганским подросткам объяснили, из кого получаются хорошие жёны

Важно не просто рассказать девочке, уже начавшей жить половой жизнью, о методах контрацепции, а отнестись к ней внимательно, с уважением, не осуждая её. Такого мнения придерживается главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Департамента здравоохранения Курганской области Наталья Хайрова.

«Мы не можем отсчитать время назад, важно сохранить ей здоровье и помочь стать счастливой», - напутствовала слушателей Наталья Хайрова.

Педагог-психолог областного центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Татьяна Хмелинина на семинаре по профилактике репродуктивного здоровья и полового воспитания с подростками провела мастер-класс по интерактивной программе «Девочка + мальчик».

Юноши и девушки получили ответы на вопросы, как любить по-настоящему, как идти по правильному пути жизни и не сбиться с него, как быть мудрой женщиной, как стать ответственным за свои поступки, как стать лучшей женой и как правильно выбрать жену, как построить крепкую семью, как найти вторую половинку, что для этого нужно знать каждому молодому человеку и каждой девушке, вступающим во взрослую жизнь.

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