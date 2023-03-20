Курганским предпенсионерам могут пересчитать пособие по безработице

В главном управлении по труду и занятости населения Курганской области сообщили, что местным предпенсионерам, которые были зарегистрированы в качестве безработных на 31 декабря 2018 года, могут пересчитать пособие по безработице.

Правительство РФ пошло на беспрецедентный шаг, разрешив устранить подход к начислению пособия по безработице. Граждане предпенсионного возраста сейчас получили право обратиться в центр занятости, в котором состояли на учете, для доначисления пособия с учетом изменений. Однако это правило касается не всех.

Им могут воспользоваться только те граждане, которые были зарегистрированы в центре занятости в качестве безработного на 31 декабря 2018 года, относились к категории граждан предпенсионного возраста, получая пособие в размере 9 200 рублей (с учетом районного коэффициента) и период его выплаты продолжался в 2019 году.

В региональном управлении по труду и занятости населения сообщили, что перерасчет пособия будет производиться исключительно по письменному заявлению гражданина. При этом вы обязаны предоставить при личном посещении центра занятости населения пакет документов, в том числе, удостоверяющих вашу личность.

Напомним, что с 1 января 2019 года максимальная величина пособия по безработице для курганцев предпенсионного возраста была установлена в размере 12 972 рубля с учетом районного коэффициента.

Однако гражданам предпенсионного возраста, зарегистрированным в центрах занятости в качестве безработных до 1 января 2019 года, и у которых период выплаты пособия по безработице продолжался в 2019 году, перерасчет пособия по безработице исходя из новой максимальной величины по какой-то причине не производился. То есть индексация выплат по пособиям была заморожена.

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