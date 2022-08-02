Курганским предпринимателям необходимо учить китайский язык

Представителям бизнес-сообщества Курганской области предложено пройти обучение китайскому языку. За учебу платить не надо. Занятияв формате онлайн по личному поручению губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова организовал Центр поддержки предпринимательства Инвестиционного агентства Курганской области, сообщает пресс-служба главы региона.

В вводном курсе предпринимателям могут рассказать об истории Китая и перспективах развития страны, её географии и культуре, познакомят с грамматикой китайского языка и традициями. Обучение проведут преподаватели Курганского государственного университета с привлечением русскоговорящих представителей нации.

Для участия в обучении предприниматели должны заполнить анкету и направить на электронную почту: cpp.biko@mail.ru

Дополнительную информацию можно узнать в Центре поддержки предпринимательства Инвестиционного агентства Курганской области по адресу: ул. Бурова-Петрова, 112а, 3 этаж.

Фото ru.freepik.com

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.