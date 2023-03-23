Курганским предпринимателям объяснили, что такое товарный знак и региональный бренд

Курганская тушенка, шадринская сгущенка и минералка. Эти и другие товары, произведенные в Зауралье, снискали заслуженную славу на территории всего огромного Советского Союза. В период новейшей российской истории ситуация изменилась. На прилавках появились продукты, по оформлению упаковки напоминающие зауральские эталоны, но таковыми не являющиеся. Увы, не все покупатели обращают на это внимание...

Как защитить свою продукцию в условиях жесткой рыночной конкуренции? Чем товарный знак отличается от регионального бренда? Почему и тот, и другой важно регистрировать? Как это делать? Эти и другие вопросы сегодня рассмотрели на семинаре «Региональные бренды – новые точки роста», который прошел в Курганской областной универсальной научной библиотеке имени А.К. Югова.

Для выступления перед зауральскими бизнесменами Правительство Курганской области и руководство Юговки пригласили из Москвы представителей Роспатента и Федерального института промышленной собственности.

- Зачем нужно регистрировать бренд? Потому что он является интеллектуальной собственностью. Вы может выпускать прекрасный автомобиль, но если о его бренде никто не слышал, у вас машину не купят. И наоборот: если вы стали экономить на техпроцессе и выпускать не очень хорошее авто, но оно обладает давно раскрученным брендом, у вас все равно будут покупать машины, потому что доверие потребителей к этой марке велико и может «эксплуатироваться» несколько лет без особого ущерба для объема продаж, - объяснил курганцам заместитель начальника Центра по взаимосвязям с органами власти Федерального института промышленной собственности Денис Савченко.

По его словам, уходя на работу, все мы закрываем квартиру, чтобы ее не обокрали. Но многие начинающие предприниматели, вкладывая много средств в выпуск новой продукции, к сожалению, совершенно не заботятся о том, чтобы ее защитить. И как только она становится популярной, объявляется конкурент, который регистрирует свои права на ставший востребованным у потребителей продукт, и по закону предприниматель уже не может его производить, не может извлекать из своего изобретения прибыль.

- Какое-то время назад стал очень популярным алтайский мёд. Он производится в экологически чистом районе и, как подтвердили врачи, действительно обладает уникальными целебными свойствами. Однако его производители не зарегистрировали сразу свои права. И выпускать мёд с этикеткой «Алтайский» стали во многих цехах, условно говоря, в Подмосковье. Что происходило дальше? Потребители разочаровались в этой марке мёда. Спрос на него упал. И пострадали от этого, прежде всего, алтайские производители, потому что вовремя не защитили свой продукт от подделок, - привел еще один пример Денис Савченко.

В ходе семинара курганцам объяснили, что такое товарный знак и региональный бренд, чем наименование места происхождения товара отличается от географического указания и как правильно зарегистрировать свою интеллектуальную собственность. По мнению директора Департамента экономического развития Курганской области Владимира Ковалева, эти знания помогут зауральским предпринимателям обезопасить свою продукцию.

- Надеемся, эти знания позволят нашим предпринимателям сделать свою продукцию узнаваемой не только в Курганской области, но и далеко за ее пределами, и у нас появятся новые широко известные товарные знаки наряду с теми, которые уже имеются и которые популярны по всей России, - сообщил «Новому миру» сотрудник областного правительства.

Николай Волков.

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