Курганским предпринимателям оплатят часть транспортных расходов

В Курганской области впервые реализуется новый вид государственной поддержки бизнеса: частичная оплата транспортных расходов, которые предприниматель несет при экспорте своего товара за рубеж. Услугу можно получить через Центр поддержки экспорта региона.

«У предпринимателей впервые появилась возможность вывезти груз за границу, значительно сократив транспортные расходы. Услуга оказывается на условиях софинансирования и при наличии экспортного контракта. До 80% стоимости доставки груза до границы оплачивает государство, 20 % - сам предприниматель», - заявила руководитель регионального Центра поддержки экспорта Анастасия Бабушкина.

В Курганской области первым предприятием, получившим весомую транспортную поддержку, стал шадринский завод сварочных материалов«ГУДЭЛ». При отправке 22 тонн электродов в Узбекистан до 80% процентов заплатило государство, остальные 20% - сам хозяин предприятия.

В Инвестиционном агентстве заявили, что пользоваться услугой по транспортной поддержке можно неограниченное количество раз. В то же время, сумма поддержки не должна превышать полумиллиона рублей на одного предпринимателя.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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