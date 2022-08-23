Курганским предпринимателям поможет «Акселератор роста»

В Курганской области 15 августа стартовал прием заявок на участие местных предпринимателей в федеральном проекте «Акселератор роста малого бизнеса». Программа оказывает поддержку действующим бизнес-проектам и предоставляет новые возможности экономическим стартапам.

Федеральная акселерационная программа, организатором которой в регионе выступает Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области», реализуется в 12 субъектах РФ. В 2022 году проект охватывает уже более 300 команд малого и среднего бизнеса, перспективных стартапов и авторов инновационных идей.

Акселератор предоставляет частникам инструментарий развития бизнеса, поиска партнеров в своем регионе и за его пределами. Предприниматели получат экспертную оценку своих проектов и станут участниками мастер-классов, которые проведут эксперты и менторы регионального и федерального уровня. Наставники помогут найти пути стратегического развития бизнеса, привлечения инструментов дополнительного финансирования, а также государственной поддержки.

В Курганской области программа реализуется в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- В рамках федерального «Акселератора роста» уже более 1000 руководителей малого и среднего бизнеса в России получили объективную оценку перспектив развития своих проектов, многие вышли в лидеры благодаря совместной работе с наставниками и экспертами. У представителей бизнес-сообщества Курганской области есть возможность познакомиться с новыми инструментами, которые сегодня используются для повышения эффективности бизнес-процессов, перенять опыт коллег, познакомиться с представителями федеральных компаний-потенциальных партнеров, - говорит координатор проекта «Акселератор роста малого бизнеса» в Курганской области Сергей Ильин.

Старт мероприятий Акселератора в Кургане состоится 28 сентября 2022 года. Лидерам программы будет доступна поддержка, которая предполагает партнёрство с корпоративными заказчиками, сопровождение проектов на федеральном уровне.

Подать заявку на участие в акселераторе можно до 27 сентября 2022 года по ссылке: https://tehnologii-razvitiy-pro.timepad.ru/event/2136375/.

Получить подробную информацию об участии в федеральном Акселераторе можно у оператора программы: go@federalbusiness.ru, 8 (800) 550-57-90. Сайт Акселератора: www.federalbusiness.ru.