Курганским предпринимателям расскажут, как зарегистрировать свой товарный знак

В Шатровском Центре общения старшего поколения Курганской области прошел мастер-класс по вышивке бисером. Мастерицы поделились тонкостями создания индивидуальных поделок, а также презентовали публике свои готовые работы. Самые яркие из них: картины и деревья из бисера и расшитые кокошники для местной вокальной группы.

Напомним, что Центры общения старшего поколения создаются по всей стране с целью организации разнообразного и качественного досуга для пожилых людей. У пенсионеров появилась возможность завести новые знакомства, найти единомышленников, поиграть в шахматы, освоить новые навыки в рамках мастер-классов, посетить мероприятия с участием представителей органов власти, лекции, занятия по компьютерной и финансовой грамотности.

На данный момент в России открыто 98 Центров общения для людей старшего поколения в 73 регионах страны. Однако в нашем регионе такой центр был открыт только в селе Шатрово в конце 2022 года. В отделении Социального фонда по Курганской области сообщили, что предполагается рассмотреть возможность открытия подобных центров и в других муниципальных образованиях Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.