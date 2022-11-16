Курганским предпринимателям возместят 70% затрат на технику для производства ягод

Областной бюджет возместит предпринимателям 70% затрат на приобретение техники и оборудования для производства ягод. Заявки на предоставление субсидий на конкурсной основе принимаются до 29 ноября департаментом АПК. На поддержку могут рассчитывать сельхозорганизации, сельские кооперативы и крестьянско-фермерские хозяйства.

Директор департамента агропромышленного комплекса Павел Кощеев подчеркнул необходимость поддержки новых видов сельскохозяйственного производства: «Производство ягод сейчас одно из новых и интересных для нас направлений. Нам важно поддерживать новые отрасли в сельскохозяйственной деятельности. Выращивание ягод имеет большие перспективы в регионе. Это позволит разнообразить продукцию на рынке наших сельхозтоваропроизводителей, и в дальнейшем отказаться от импортного продукта, который значительно отличается по цене и качеству. Мы создаем все условия для того, чтобы жители Курганской области могли заниматься перспективным, новым делом, приносящим прибыль. Для этого аграриям предоставлена возможность компенсировать часть затрат на приобретение качественного оборудования для создания и развития производства ягод».

Производители сельскохозяйственной продукции могут получить и другие меры поддержки:

- субсидию в размере 50% от стоимости приобретаемого оборудования для переработки мяса и молока;

- гранты на создание и развитие крестьянско-фермерского хозяйства;

- возмещение до 70% затрат на приобретение модульных животноводческих ферм для содержания с/х животных;

- поддержку личных подсобных хозяйств - на условиях софинансирования можно приобрести от 1 до 5 голов крупного рогатого скота (молочные породы -70/30, мясные - 50/50). Для овец и молочных коз софинансирование составляет 50/50, количество варьируется от 3 до 10 голов.

На сайте департамента АПК Курганской области и по телефонам отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации департамента АПК: 8(3522)46-16-90, 43-12-80 с мерами поддержки можно ознакомиться подробнее.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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