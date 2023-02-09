Курганским предприятиям выплатят премии за социальную эффективность

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области объявило о старте конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнёрства».

В конкурсе могут принять участие предприятия всех форм собственности, в том числе и государственной, субъекты малого и среднего бизнеса и микробизнеса. К конкурсу также приглашаются муниципальные районы и городские округа, исполнительные органы государственной власти.

При определении победителей организаторы будет учитывать следующие условия: средняя и минимальная заработная плата на предприятии, наличие профсоюзной организации, отсутствие задолженности по зарплате, наличие коллективного договора, расходы на социальную защиту работников, оплата питания, жилья, топлива, премии, вознаграждения и т.д.

Победители конкурса, занявшие призовые места, награждаются дипломами и денежными премиями в размере от 20 до 60 тысяч рублей.

Предприятия, желающие принять участие в конкурсе до 1 марта 2023 года предоставляют в ГУ по труду и занятости населения Курганской области основные критерии оценки работы по адресу: Курган, ул. М. Горького, 190.