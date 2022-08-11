Курганским промышленникам помогут возвести новые производственные корпуса

В Курганской области готовятся внедрить очередную новую меру государственной поддержки бизнеса. Она касается увеличения в регионе производственных площадей. Детали проекта сегодня, 11 августа, в ходе прямого эфира, который прошел в группе зауральского правительства в социальной сети «ВКонтакте», раскрыл директор Департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев.

- Мы будем компенсировать промышленным предприятиям до 50% понесенных затрат при возведении ими быстровозводимых производственных помещений модульного и арочного типа. Максимальная сумма компенсации одному заявителю может составить 5 млн рублей. Порядок предоставления финансовой помощи еще разрабатывается, однако будет принят в ближайшее время. Заседание комиссии по рассмотрению поданных заявок запланировано провести в сентябре, - рассказал Владимир Ковалев.

Ранее сообщалось, что в результате реализации многочисленных (более 50-ти) мер государственной поддержки бизнеса в Курганской области наблюдается небывалый за последнее продолжительное время экономический подъем. Однако его несколько сдерживает нехватка помещений для расширения действующих и размещения новых производств.

В связи с этим по инициативе губернатора Вадима Шумкова было принято решение облегчить промышленникам строительство дополнительных производственных корпусов. Акцент будет сделан на помещения модульного и арочного типа, которые можно возвести в самое короткое время.

Николай Волков.

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