Курганским семьям дадут возможность бесплатно съездить в столицу России

В Курганской области стартовал онлайн-марафон «От Кургана до Москвы», по ходу которого семейные команды будут выполнять задания и бороться за главный приз – поездку в Москву. Конкурс продлится до 26 марта.

Для участия в марафоне надо сформировать команду из трёх человек: папа, мама, ребёнок. Затем проходите регистрацию. Участники обязаны выполнить пять заданий, среди которых: съёмка видео о своем населенном пункте, исторический квиз, подготовка фотоколлажа о родном крае, патриотический онлайн-квест, создание так называемого семейного древа (хронология рода). Все материалы публикуются на странице семьи ВКонтакте.

Результаты марафона хотят озвучить 28 марта. А потом 100 лучших семейных команд поеду на базу отдыха и развития под Чумляком, где пройдет очный, заключительный тур.

Пятьдесят детей из команд, не вышедших в отборочный тур, могут наградить поездками на смены в «Чумляк».

Одной команде-победителю, которая наберет больше всего очков на очных испытаниях, предоставят возможность съездить в Москву.

Есть еще одно из самых главных и беспрекословных условий для участия в онлайн-марафоне: команда должна обязательно вступить в группы: АНО «Пружина», Региональный центр патриотического воспитания, PROSPEKT45.RU | Молодежный портал. Это, надо понимать, и есть организаторы мероприятия. В ином случае вам будет отказано в участии в онлайн-марафоне по независящим от вас причинам.

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