Курганским семьям вручили медали «За любовь и верность»

Основной площадкой для торжеств и народных гуляний в День семьи, любви и верности стал Центральный парк культуры и отдыха города Кургана. Главным событием стало награждение пар, проживших в браке более сорока лет. Обладателями медалей «За любовь и верность» стали 12 семей. На памятном знаке с одной стороны изображения покровителей семьи и брака, а с другой – ромашка, символ праздника. У главы города Елены Ситниковой, которая 8 июля считает одним из главных для всех россиян, он связан и с личной историей. Её дипломная работа в институте была посвящена теме жизнеописания святых Петра и Февронии.

«Святые своей жизнью символизируют любовь, но и у нас в Кургане очень много достойных семейных пар, которые являются символом неиссякаемой любви, безграничной верности, преданности друг другу, терпения, мудрости, - подчеркнула Елена Ситникова. - Сегодня все излучают позитив. И семьи, и их родные, дети, внуки. Все пришли поддержать своих родителей, бабушек, дедушек. Это говорит о том, что наши семьи всегда будут крепкими».

Каждой паре областное управление ЗАГС вручило обновлённое свидетельство о бракосочетании. Со сцены звучали истории любви, ведущие рассказывали о профессиональных достижениях получателей медалей, старожилы делились секретами семейного счастья. У многих история отношений насчитывает шестьдесят лет и более. К примеру, Евгений Дмитриевич и Татьяна Алексеевна Стражковы подружились ещё в восьмом классе. Был период расставания, но в итоге судьба свела их вместе. Сейчас у супругов двое детей и девять внуков.

«Я что хочу сказать молодым. Обязательно надо вступать в брак, - напутствует молодёжь Татьяна Алексеевна. - Он держит. На нашем пути было всё. Это, как корабль на море, и в шторм, и в штиль. Это всё надо пережить вместе».

«Она держатель всей семьи. Это очень редкое качество. Я ей очень благодарен. Не только я, а вся семья», - говорит о супруге Евгений Дмитриевич.

Свою праздничную программу, посвящённую Дню семьи, любви и верности для горожан подготовили и сотрудники областного музейного объединения.

«Сегодня на площадке Музея истории города и прилегающего к нему сквера мы в 11:30 утра провели первую официальную регистрацию брака, - рассказывает о проведении праздника исполняющая обязанности генерального директора Курганского областного музейного объединения Ася Насырова. - Здесь у нас прекрасная свадебная арка, красивый фонтан. Молодожёны смогли познакомиться со славянскими, купеческими, дворянскими свадебными традициями. Здесь прекрасные виды и возможность прикоснуться к своей истории, культуре благодаря нашим музейным сотрудникам».

В ходе праздника «Семейные традиции» в музейном сквере помимо знакомства с историей свадебных обрядов горожане смогли поучаствовать в различных мастер-классах, посетить интерактивные площадки, послушать театральные читки. А влюблённые, которые планируют вступить в брак, смогли проконсультироваться со специалистами свадебной индустрии города Кургана. Завершила праздник большая концертная программа.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.