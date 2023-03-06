Курганским школьникам на «Уроке цифры» расскажут о мобильной безопасности

АО «Лаборатория Касперского» разработала для проекта «Урок цифры» обучающие материалы на тему «Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы». У курганских школьников появится возможность узнать больше об основах кибербезопасности, защите данных на устройствах, а также о работе специалистов в области информационной безопасности и разработчиков защитных решений для смартфонов. Уроки от АО «Лаборатория Касперского» будут проходить в российских школах с 13 марта по 2 апреля 2023 года.

«Урок цифры» охватывает разные направления: от алгоритмов и кодирования до нейросетей и приватности в онлайне. Такое разнообразие материалов и увлекательный формат обучения в виде комиксов и онлайн-игр позволяет детям сориентироваться в мире ИТ-профессий. Ребята смогут погрузиться в профессию ИТ-специалиста, понять, что может сделать смартфон или любой другой гаджет максимально защищенным», — прокомментировала директор департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

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