Курганским школьникам напомнили правила безопасности

У школьников – разгар летних каникул. Чтобы отдых приносил ребятам и их родителям только радость, надо твердо помнить и соблюдать несложные правила безопасности.

Дома и на природе нельзя играть с огнем, может возникнуть пожар. Нельзя купаться в местах, где это запрещено. Всегда нужно плавать в специально предназначенных для этого местах, на оборудованных и безопасных пляжах. Строго запрещено заплывать за буйки, подплывать близко к моторным лодкам и судам. Не стоит плавать при больших волнах, сильном течении или водоворотах. Запрещено купаться во время сильного волнения или в шторм. Нельзя купаться в водоёмах, на берегах которых находятся в большом количестве крупные камни или железобетонные плиты – со временем они обрастают мхом, и входить в воду или выходить из воды по ним бывает довольно сложно и небезопасно. Нельзя нырять в местах с неизвестным дном, играть на воде в опасные игры, «топить» друзей и нырять глубоко. Ни в коем случае нельзя играть в игры, когда требуется захватывать или удерживать соперника в воде – это опасно для жизни. Матрасы и спасательные круги не предназначены для того, чтобы заплывать далеко, плавать на них нужно недалеко от берега. Также следует ограничить время нахождения в воде в зависимости от температуры воды и воздуха, чтобы не переохладиться.

Соблюдать правила безопасности нужно и при передвижении по городу. На велосипедах, скейтах нужно кататься только в шлеме, наколенниках и налокотниках.

В жаркую погоду не стоит находиться долго на солнце. Если появляется ощущение, что кожа начинает «гореть» и краснеть, немедленно нужно уйди в тень или одеться. Также следует стараться не находиться под прямым солнцем днем, а только утром и ближе к вечеру. Не нужно брать с собой в жаркое место и не кушать продукты, которые быстро испортятся: мясо, колбасу, рыбу, молочные продукты.

Летом советуют пить много воды летом, чтобы избежать обезвоживания. Всегда кушать вымытые продукты и мыть руки перед едой.

Нельзя гулять в лесу одному, без взрослых, иначе можно заблудиться. Собирать в лесу и кушать незнакомые растения, ягоды и грибы запрещено, чтобы не отравиться. Если рядом насекомые (осы, пчелы и т. п.), не стоит делать резких движений, чтобы насекомое не ужалило. Если существует опасность быть укушенным клещами, желательно надевать головной убор и одежду, закрывающую ноги и руки, почаще осматривать себя.

Родителям следует напомнить детям, что общайся с незнакомцами (ни с мужчинами, ни с женщинами) нельзя. Также нельзя ничего брать у них и вести их к себе домой. Родители должны разъяснить детям, что не следует называть незнакомым людям свой адрес, фамилию, телефон. Если случится, что незнакомец пытается увести ребенка, то следует научить его не стесняться и звать на помощь, кричать, что это не его родители, а также постараться обратить на себя внимание прохожих. Если ребенок чувствует, что его преследуют, нужно научить его идти в сторону родителей или просто в людные места (нельзя забиваться в тупики или заходить в темные подъезды), просить помощи у полицейского (милиционера), охранника, продавца или просто у взрослых людей.

Не стоит в летние месяцы забывать и о безопасности в Интернете: там есть опасные и сомнительные сайты и люди. Родители должны контролировать нахождение своих детей в летний период и нести ответственность за их воспитание и развитие.

По информации пресс-службы администрации города Кургана.

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