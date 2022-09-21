Курганским школьникам не хватает практических занятий по ОБЖ

В эти дни в Комплексе отдыха и оздоровления в Чумляке проходит профильная смена «Безопасный мир». О том, что происходит во время смены и чего им не хватает сегодня в школе, рассказали заместителю директора Департамента образования и науки Ивану Хлебникову участники смены во время встречи в лагере, сообщает пресс-служба областного департамента образования и науки.

Ребята познакомили гостя с программой смены, поделились, какие занятия им больше всего понравились, а также отметили, что в школах им не хватает практических занятий по основам безопасности жизнедеятельности. Иван Хлебников пообещал, что департамент совместно с администрациями школ активизирует работу по данному направлению.

В рамках встречи обсудили и возможности для ребят, которые занимаются исследовательской деятельностью, творчеством, спортом и общественной работой. Для них в скором времени в комплексе начнутся новые профильные смены. Школьники проявили интерес к подобным сменам и отметили, что площадку в Чумляке можно сравнить со знаменитым детским центром «Артек».

«Больше часа общался о современном образовании, детских лагерях и вожатстве, трудолюбии и ответственности, любви к Родине. Ребята задавали самые разные вопросы и получали прямые ответы. Очень важно, чтобы возможность прямого диалога была и в школе, и в муниципалитете. Надеюсь, что этот разговор был интересен и самим школьникам», - написал Иван Хлебников в своем телеграм-канале.

Образовательные смены «Мир беZопасности» проходят по инициативе губернатора Вадима Шумкова. Программа предусматривает знакомство ребят с действиями во время чрезвычайных ситуаций, правилами оказания первой помощи и пожарной безопасности, туристической подготовкой, основами самообороны и даже Интернет-безопасностью. Каждое занятие — это не только теория, но и практика. Благодаря современному оборудованию, которым оснащен комплекс, ребята могут сразу освоить полученные знания на практике. Подобные смены будут проходить здесь на протяжении учебного года. Участниками такого образовательного проекта станут ученики 8-х классов. По вопросам участия в подобных сменах необходимо обращаться в местные отделы образования.

Фото пресс-службы Депаратмента образования и науки Курганской области.

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