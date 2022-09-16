Курганским школьникам озвучили перспективы развития России

Областной лицей-интернат для одаренных детей в рамках Всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием» посетил директор гуманитарного института КГУ, доцент кафедры истории и документоведения Денис Маслюженко, который рассказал ребятам, для чего нужна городская археология на примере города Кургана.

Ещё один преподаватель Курганского государственного университета Юлия Адаменко побывала в лицее №12 Кургана и рассказала старшеклассникам, какими качествами должен обладать IT-специалист. А в гимназии №27 прошла интересная встреча с заведующим кафедрой цифровой энергетики, доктором технических наук Владимиром Мошкиным. Доступно, жизненно, с позитивом и любовью к своему делу преподаватель рассказал ребятам об энергетике. Ученики 10 класса убедились, что «Движение (энергия) – это жизнь!». В школе №42 десятиклассники встретились с доцентом кафедры психологии КГУ, кандидатом психологических наук Дарьей Чумаковой. Вместе с ребятами они обсудили, какие существуют технологии, позволяющие сделать психологическую атмосферу в классе более комфортной и безопасной для каждого участника образовательного процесса. В гимназии №47 благодаря лекции преподавателя КГУ, доцента кафедры фундаментальной математики, кандидата педагогических наук, заместителя директора по молодежной политике Анастасии Чернышовой школьники узнали о математическом моделировании, в каких сферах производства и обслуживания оно применяется и еще раз убедились, что любое физическое явление можно выразить в формате математических формул. В школе №50 мероприятие для ребят провела доцент кафедры психологии КГУ, кандидат биологических наук Светлана Хвостова. На занятии спикер раскрыла психологические приемы бесконфликтного поведения. Старшеклассники обсудили факторы конфликтного взаимодействия и принципы бесконфликтного общения.

Как сообщили в департаменте образования, к акции подключились Каргапольский. Целинный, Куртамышский, Шумихинский, Щучанский, Варгашинский, Половинский, Кетовский районы.

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