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Курганским школьникам предложили написать эссе про деньги

Подростки покажут уровень знаний о финансовой системе России.

31 октября, 2022 - 11:01

Написать эссе «День Рубля» и получить диплом за лучшую работу школьникам Курганской области предлагают Шадринский филиал Финуниверситета и департамент образования и науки.

В конкурсе, направленном на повышение уровня знаний учащихся о финансовой системе Российской Федерации,могут принять участие ученики 7-11 классов.

Организаторы определили общее направление конкурса, разбив на несколько тем:  «Рубль через историю страны», «Осторожно – финансовые мошенники!», «Копейка рубль бережёт», «Зачем мне быть финансово грамотным», «Деньги как инструмент благотворительности», «Деньги в истории Зауралья».

Готовые работы будут принимать до 10 ноября по электронной почте: rubleday@bk.ru. Победителей конкурса наградят дипломами первой, второй и третьей степени.

Конкурс проводится с 2015 года при поддержке Министерства Финансов Российской Федерации, Банка России, Российского союза промышленников и предпринимателей.

 

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31 октября, 2022 - 11:01

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