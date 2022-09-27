Курганским школьникам рассказали о здоровом образе жизни

Сегодня в средней общеобразовательной школе № 11 города Кургана прошли классные часы, направленные на развитие массового спорта и популяризацию здорового образа жизни. Тренер Федерации ММА Курганской области (смешанных единоборств) Виталий Рубцов рассказал школьникам о Федерации, показал мотивационный ролик и раздал буклеты о Здоровом образе жизни. Ребята с интересом слушали информацию и задавали вопросы.

Данное мероприятие прошло при поддержке правительства Курганской области, Управления по физической культуре и спорту Курганской области в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие массового спорта и популяризацию здорового образа жизни.

Ролик был подготовлен на средства областного гранта, полученного федерацией по итогам конкурсного отбора социально ориентированных автономных некоммерческих организаций для предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта.

Фото с официальной страницы Управления по физической культуре и спорту Курганской области в социальной сети «ВКонтакте»