Курганским школьникам с ограниченными возможностями здоровья помогут с выбором профессии

Школьникам с ограниченными возможностями здоровья помогут с выбором профессии. Это стало возможным благодаря соглашению, которое подписали Институт развития профессионального образования и Фонд Гуманитарных Проектов, федеральный оператор проекта «Билет в будущее». Курганская область – активный участник этого проекта.

Стороны будут взаимодействовать в вопросах совершенствования профориентационной работы для ребят-инвалидов и школьников с ограниченными возможностями здоровья, а также помогать им определиться с выбором профессии, которую можно будет получить, в том числе, в системе среднего профессионального образования.

«Мы стремимся к тому, чтобы профориентационные диагностики стали доступны для всех российских школьников. Результатом нашего взаимодействия с Институтом развития профобразования должна стать платформа по профессиональной навигации, которая поможет ребятам со всей страны находить и использовать информацию о перспективах локального рынка труда для трудоустройства в своем регионе», - отметил директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.

Планируется, что поможет внедрению платформы в Курганской области Курганский государственный колледж, который является региональным оператором проекта «Билет в будущее».

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