Курганским школьникам стал доступен электронный дневник в учебном профиле Сферум в VK Мессенджере

Сферум завершила интеграцию с государственными информационными системами в сфере образования Курганской области.

Партнером проекта выступил разработчик региональных решений в сфере образования ООО «Веб-Мост» («Электронный журнал ЭлЖур»).

Теперь педагоги, ученики и их родители могут непосредственно из электронного журнала и дневника общаться в чатах, совершать онлайн-звонки и обмениваться файлами с помощью учебного профиля Сферум в VK Мессенджере. Это российская разработка. Сервис предоставляется абсолютно бесплатно, в нём есть весь необходимый для учёбы функционал. И что немаловажно – нет рекламы и спама. Для подключения к этому единому образовательному пространству необходимо один раз связать свой аккаунт в электронном журнале и дневнике с учебным профилем Сферум.

Кроме того, школьникам в учебном профиле Сферум в VK Мессенджере доступно мини-приложение электронного дневника. С его помощью можно оперативно узнавать свои отметки, расписание и домашнее задание, не выходя из приложения для общения.

«Сферум планомерно ведет работу по интеграции электронных журналов и дневников в российских регионах с сервисом коммуникаций. Совместно с партнерами мы запускаем новые удобные функции, например, мини-приложение для учеников. Мы стремимся к тому, чтобы учителя, школьники и их родители могли удобно и безопасно выстраивать необходимые образовательные коммуникации в учебном профиле Сферум в VK Мессенджере», — отмечает генеральный директор ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик Сферума) Рубен Акопов.

Сферум активно работает над интеграцией с электронными журналами и дневниками в российских регионах. В октябре 2022 года в Нижегородской области и Ханты-Мансийском автономном округе появилась возможность полноценно использовать Сферум непосредственно из региональных государственных информационных систем в сфере образования. Кроме того, сервис коммуникаций уже объединили с электронными журналами и дневниками в Псковской, Кировской, Оренбургской, Курской, Калининградской, Самарской, Калужской, Челябинской, Ульяновской, Тверской и Амурской областях, а также Камчатском и Забайкальском краях и Ямало-Ненецком автономном округе.

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