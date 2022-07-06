Курганским строителям и коммунальщикам вдвое увеличат суммы грантов

По личному решению губернатора Курганской области Вадима Шумкова значительно увеличены гранты работникам сферы ЖКХ, строительства, а также инвестиционным проектам по ряду направлений и управляющим компаниям, сообщает пресс-служба главы региона.

Вдвое увеличен размер денежного поощрения за хорошую работу в номинациях «Лучший каменщик», «Штукатур – маляр», «Сантехник», «Слесарь – сантехник», "Уборщик придомовой территории жилого дома". Победители этих профессий получат по 100 тысяч рублей.

Сумма грантов для победителей и занявших первые места физических лиц во всех сферах будет 100 тысяч рублей.

Увеличен размер гранта для лучшей управляющей организации Курганской области. Предприятия, профессионально и ответственно выполняющие работу по содержанию дворов и домов, получат 300 тысяч рублей.

Повышены гранты и для тех, кто реализовал лучшие инвестиционные проекты в производственной сфере, сфере придорожного сервиса, сфере услуг общественного питания, рекреации и туризма. По итогам конкурса лучшие проекты получат по 300 тысяч рублей.

Прием заявок уже начался, достойные суммы грантов могут привлечь в конкурс лучших представителей различных сфер деятельности.

Фото Николая Пушилина.

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