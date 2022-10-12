Курганским студентам показали фильм о художнике Вячеславе Пичугине

В Курганском областном Доме народного творчества 11 октября прошел показ фильма, созданного в рамках проекта «Люди, созидающие Зауралье».

Проект призван привлечь внимание молодых людей – жителей Курганской области – к своей малой родине как к месту, где во всей полноте можно реализовать свои профессиональные, социальные и духовные потребности.

Зрителями кинопоказа стали студенты кафедры декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Курганского областного колледжа культуры. Им был показан фильм, рассказывающий о заслуженном художнике РФ Вячеславе Пичугине. Вячеслав Пичугин – мастер пейзажа и натюрморта, его работы были представлены на 150 выставках в России, Франции, США.

Открыла мероприятие вр.и.о. директора Курганского областного Дома народного творчества Ирина Фалькова.

О проекте рассказал председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, пресс-секретарь, старший референт главы Курганской митрополии Михаил Насонов.

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