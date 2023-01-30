Курганским студентам спишут долги

Областная библиотека имени Югова приготовила для студентов щедрый подарок.

25 января Юговка спишет ваши литературные «долги». «Самое время вернуть книги, которые были взяты в Юговке, чтобы помочь подготовиться, к примеру, ещё к летней сессии, или скрасить отпуск. Время идёт, а вы всё не успеваете или забываете заглянуть в библиотеку», - говорят сотрудники библиотеки.

В Центральной библиотеке Маяковского ко Дню студента пройдет акция «В эпоху Маяковского». 25 января в секторе записи Маяковки будет работать экзаменационная комиссия. Все желающие почувствовать себя студентами смогут ответить на вопросы из различных отраслей знаний, связанные со временем, когда жил и творил Владимир Маяковский. После 17:00 по просьбам тех, кто занят днем, акция продлится для «вечерников».

В этот же день в городской библиотеке состоится концерт хорового отделения Курганского музыкального колледжа имени Дмитрия Шостаковича под названием «Студенты для студентов».

Курганский областной краеведческий музей приглашает студентов в зал Советской и современной истории, где начинает работу «Выставка-загадка». Цикл мини-выставок не только познакомит с музейными предметами, но и предоставит возможность блеснуть своей эрудицией и выиграть приз от музея.

В 17:00 на территории Городского сада возле памятника родителям пройдёт II фестиваль «Зачетный студент». Студенты колледжей и техникумов представят свою визитную карточку и продемонстрируют свои творческие способности.

Фото с сайта freepik.com

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