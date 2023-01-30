Курганским управкомпаниям рекомендовали активнее общаться с жильцами в мессенджерах и на собраниях

Управляющие организации должны своевременно информировать жильцов о времени проведения механизированной уборки снега во дворах, чтобы те могли заранее убрать с территории двора личный автотранспорт. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ Роман Медведев.

Необходимо использовать для информирования жителей стенды в подъездах, общедомовые чаты, активно взаимодействовать со старшими по дому. Одна из важнейших задач управляющих организаций – регулярное и плодотворное взаимодействие с населением. Управкомпаниям рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить общие собрания жильцов дома.

В пресс-службе администрации города напомнили, что в случае, когда управляющая компания систематически нарушает требования к обслуживанию дома, подъезды и дворы не убираются и не ремонтируются, несмотря на то, что собственники оплачивают услуги, жильцы могут ее сменить. Помощь и поддержку жителям многоквартирных домов в смене управляющей организации готовы оказать в Госжилинспекции, куда можно обратиться по телефону:43-21-45, а также в департаменте ЖКХ администрации города Кургана по телефону: 42-85-00.

Фото Николая Пушилина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.