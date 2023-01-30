Курганским управляющим компаниям напомнили о своевременном вывозе снега из дворов

В Кургане специалисты департамента ЖКХ и АТИ проверяют, как управляющие организации выполняют работы по очистке междворовых проездов и подходов к подъездам от снега и наледи, как содержат контейнерные площадки. Накануне оценили качество работ в Шевелёвке.

Как отметили в пресс-службе администрации города, большинство управкомпаний справляются с поставленной перед ними задачей по содержанию дворов в чистоте. К примеру, участники выезда, состоявшегося 23 января, отметили качественное содержание придомовых территорий, расположенных по улице Криволапова, 19 и 13а. Тротуар и подходы к подъездам здесь полностью освобождены от снега и наледи, организована надлежащая уборка междворовых проездов. «Город действительно с каждым днем становится чище, управляющие организации всё более ответственно подходят к выполнению своих обязанностей», – убежден Роман Медведев.

Не обошлось без замечаний. Так, во дворе дома № 5 по улице 4-я Больничная недостаточно качественно очищены от наледи пешеходные дорожки. В ряде дворов микрорайона образовались кучи снега. Директор ДЖКХ Роман Медведев подчеркнул, что нельзя допускать образования высоких снеговых куч на придомовых территориях, снег необходимо оперативно вывозить.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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