Курганским влюблённым предлагают жениться ночью и на катке

У курганских влюблённых появилась возможность зарегистрировать брак в необычных условиях.

Сотрудники отдела ЗАГС проводят церемонию не только во дворце бракосочетания. Сейчас спросом пользуются выездные регистрации. По опыту прошлых лет можно сказать, что молодожёны активно соглашаются на Дом-музей декабристов и Музей истории города. Особенно интересно и эффектно получается (фото, видео, общий антураж), если свадьбу пара решила делать стилизованную – в историческом или купеческом стиле.

В этом году ЗАГС предлагает новые варианты. Во-первых, пожениться молодожёны могут не только днём, но и ночью – с 20:00 до 03:00 часов. Регистрация проведут в красивом зале Дворца бракосочетания. Но нужно успевать. «Такая возможность будет у тех, кто решит жениться в рамках акции «Ночь музеев», в самую длинную ночь в году в декабре и в самую короткую – в июне. Церемония должна получиться романтичной», - рассказала начальник городского отдела Управления ЗАГС Курганской области Светлана Щуцкая.

Регистрация заключения брака под открытым небом проходит с мая по сентябрь на территории Дома - музея фотографии.«На территории семейной фотостудии «Фотография №1» возможно проведение банкетов, а второй этаж музея является профессиональной фотостудией, что позволяет сохранить свои воспоминания навсегда. Вам помогут воплотить мечту об идеальной фотосессии в жизнь! Много естественного света, профессионального оборудования, интерьер, шикарный цветущий сад в центре города, - вот, что поможет каждому фотографу создать уникальные кадры!» - отметила Светлана Щуцкая.

Также появилась возможность пожениться почти в экстремальных условиях, а вместо красивых туфель выбрать коньки. В ледовом дворце имени Парышева начинают проводить регистрации, причем прямо на катке - с июля по апрель.«Идею оценят молодожены, которых объединяет любовь к спорту и льду», - прокомментировала Светлана Щуцкая. Записать тоже, конечно, лучше заранее.

Свои пожелания по регистрации можно отметить и на портале госуслуг и при личной встрече с представителями ЗАГСа. Доступные даты для проведения торжественной регистрации можно узнать у специалистов Курганского городского отдела по телефону 8(3522)65-01-52.

Екатерина Черепанова.

Фото с сайта freepik.com

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