Курганским выпускникам дали еще один шанс сдать ЕГЭ

В Курганской области сегодня, 5 сентября, стартовал дополнительный период государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов, которые по разным причинам не смогли сдать ЕГЭ в основной период. Для них организован один пункт проведения экзаменов - в школе №44 г. Кургана, уточняет региональный департамент образования и науки.

На итоговые испытания по математике базового уровня придут 75 ребят. За объективностью процедуры, как и раньше, в эти дни следят система видеонаблюдения и общественные наблюдатели.

- Математика, как и русский язык, являются обязательными для сдачи на ЕГЭ. Без положительных результатов по этим предметам выпускник не сможет получить аттестат о среднем образовании. Поэтому так важно сейчас вспомнить все, чему учили в школе, настроиться и выполнить предложенные в контрольных измерительных материалах задания, - пояснила начальник отдела оценки качества образования департамента образования и науки Ирина Новоселова.

Она добавила, что ЕГЭ по русскому языку в дополнительный период пройдет 8 сентября, его планируют сдавать 10 выпускников. Результаты экзаменов по обоим предметам будут известны не позднее 21 сентября.

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