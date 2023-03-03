Курганским женщинам на улицах и в торговых центрах дарят цветы и яркие эмоции

Артист Курганской филармонии Павел Базанов и мужской вокальный ансамбль студентов колледжа им. Д.Д. Шостаковича 7 марта подарят яркое настроение милым женщинам.

В ТЦ «Пушкинский» в 18 часов 30 минут пройдет красивая акция, посвященная Международному женскому дню. Приглашаем всех желающих!

7 марта и 8 марта с 13:00 до 14:00 часов на Центральной площади города Кургана пройдет акция «Вам, Любимые!». Сильная половина Курганского областного Дома народного творчества под красивую музыку будет дарить цветы прекрасным незнакомкам.

Фото Николая Пушилина.

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