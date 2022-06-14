Курганским журналистам презентуют успешно развивающиеся предприятия Кургана

Сегодня, 9 июня, представители региональных отправились в пресс-тур на предприятия города Кургана. В ходе рабочей поездки журналистам покажут успешно развивающийся бизнес, ознакомят с передовыми и наукоемкими технологиями. Расскажут о социальных проектах заводов, о помощи своим сотрудникам. Журналисты побывают не только в производственных цехах, но и в музеях предприятий.

В ходе пресс-тура представители региональных СМИ побывают на четырех предприятиях: Курганприборе, «Максим Технологии, ООО «Вездеходы «Бурлак», ООО «Зауральские напитки».

Наши заметки с пресс-тура выйдут в ближайшее время на сайтах «Новый мир» и Зауралонлайн, а также газете «Новый мир» и районных СМИ – филиалов Издательского Дома «Новый мир».

Фото Николая Пушилина.

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